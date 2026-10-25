محمد بن زايد: نهج الإمارات الراسخ بناء الشراكات التنموية الطموحة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن نهج الإمارات الراسخ والمتواصل بناء الشراكات التنموية الطموحة التي تدعم تطلعات شعبها وشعوب العالم نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس": "شهدتُ اليوم في أبوظبي وفخامة الرئيس روموالد واداني إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، في خطوة نوعية للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار والنمو المشترك. نهج دولة الإمارات الراسخ والمتواصل بناء الشراكات التنموية الطموحة التي تدعم تطلعات شعبها وشعوب العالم نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً".