محمد بن زايد ورئيس بنين يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة روموالد واداغني رئيس جمهورية بنين اليوم، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبنين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين وبما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، فخامة رئيس بنين الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة حيث رحب سموه بالرئيس روموالد واداغني معرباً عن تطلعه إلى العمل معا من أجل مواصلة تعزيز مسارات التعاون بين البلدين لما فيه الخير لشعبيهما.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس بنين حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين واستثمار جميع فرص التعاون خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتي تخدم أولوياتهما التنموية.

كما تطرق اللقاء إلى "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر الهادف إلى دفع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها وضمان استدامة مواردها والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في العالم.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الإفريقية ومنها جمهورية بنين انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في مواصلة بناء شراكات تنموية مستدامة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس بنين والذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.