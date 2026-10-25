الإمارات وسلوفاكيا تختتمان تدريب التحالف الأمني الدولي بمشاركة ست دول

اختتم التحالف الأمني الدولي "ISA" برنامجاً تدريبياً تخصصياً، نظمته دولة الإمارات بالتعاون مع الجمهورية السلوفاكية -الدولة المستضيفة، بمشاركة عناصر من وحدات الشرطة الخاصة والتدخل السريع في الدول الأعضاء، وتضمن تمريناً مشتركاً لتعزيز القدرات ورفع مستوى الجاهزية العملياتية.

وجاء تنظيم البرنامج في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتطوير آليات التنسيق بين الوحدات المتخصصة، وتبادل الخبرات والتجارب الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

وشمل البرنامج تدريبات تخصصية على المهارات التكتيكية، واستخدام الطائرات المسيرة والتعامل معها، إلى جانب تدريبات الرماية وتبادل الخبرات العملياتية، واختتم بتنفيذ تمرين مشترك جسد سيناريوهات أمنية تحاكي الواقع، وأتاح للمشاركين توظيف المهارات والخبرات المكتسبة في بيئة تدريبية مشتركة.

وشارك في البرنامج عناصر أمنية من 6 دول أعضاء في التحالف، تضم دولة الإمارات، والجمهورية السلوفاكية، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية الفرنسية.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن أجندة التحالف الأمني الدولي التي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون وتطوير القدرات الشرطية، من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والتمارين المشتركة، ويسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات ورفع كفاءة الاستجابة للتحديات الأمنية المتجددة.