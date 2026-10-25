وزارة الداخلية تنفذ برنامجاً لتعليم اللغة العربية لقوات حفظ السلام الإندونيسية

تنفذ وزارة الداخلية برنامجا تدريبيا متخصصا في جمهورية إندونيسيا بعنوان "برنامج تعليم اللغة العربية لقوات حفظ السلام الإندونيسية"، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات المهنية لمنتسبي قوات حفظ السلام.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية لدى المشاركين، وتمكينهم من التواصل الفعال خلال أداء مهامهم في بيئات دولية متعددة الثقافات، ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف والتحديات الميدانية.

ويأتي تنفيذ البرنامج تأكيدا لحرص وزارة الداخلية على توسيع شراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والتجارب مع الجهات الشرطية والأمنية، ودعم جهود التدريب والتأهيل، إسهاما في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الدولي.