شخبوط بن نهيان يستقبل وزير خارجية أوغندا





استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي أدونيا أيباري، وزير خارجية جمهورية أوغندا، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوغندا، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية أوغندا، وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، بما يدعم جهود التنمية والازدهار للبلدين وشعبيهما.