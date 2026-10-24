«كهرباء دبي» تدعو لإجراء الصيانة الدورية للتمديدات الكهربائية في المباني



دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة استعداداً لموسم الأمطار، وإجراء الصيانة الدورية للتمديدات الكهربائية في المباني، بما يعزز سلامتهم، ويحد من احتمالات الأعطال والانقطاعات الداخلية الناجمة عن تسرب مياه الأمطار، وتأتي هذه الدعوة في إطار جهود الهيئة المتواصلة لترسيخ أعلى معايير السلامة والاعتمادية، وضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال التقلبات الجوية.

وأكدت الهيئة أهمية الاستعانة بفنيين كهربائيين معتمدين لإجراء الفحوص الوقائية، وأعمال الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية الخارجية ولوحات التوزيع وصناديق العدادات، وعزلها بصورة آمنة وحمايتها من تسرب المياه، بما يسهم في تجنب الأعطال.

وأوصت الهيئة بإغلاق جميع لوحات التوزيع وصناديق العدادات بإحكام، واستبدال الأغطية والنوافذ التالفة في صناديق العدادات، وسد الفتحات غير المستخدمة في أنابيب التمديدات الكهربائية الموجودة على أسطح المباني، والتأكد من أن جميع التوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخارجية مقاومة للمياه، كما شددت على ضرورة إبقاء لوحات التوزيع خالية من العوائق، وضمان سهولة الوصول إليها عند الحاجة للفحص أو الصيانة.

وحثت الهيئة المتعاملين على الاستفادة من خدمة «الاستجابة الذكية»، المتاحة عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، لتشخيص أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وتحديد الإجراءات المناسبة لمعالجة الأعطال.

وأوضحت أنه في حال كان الانقطاع ناجماً عن خلل في التمديدات الكهربائية الداخلية للمبنى يتعين على المتعامل التواصل مع فريق صيانة المبنى أو أحد الفنيين المعتمدين لإصلاح العطل، أما إذا كان الانقطاع مرتبطاً بشبكة الكهرباء التابعة للهيئة فيمكن التواصل مع رقم الطوارئ 991 لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وإعادة الخدمة بأمان وكفاءة.