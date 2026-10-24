«الوطني للتأهيل» يستعرض دور الخدمات الصيدلانية في دعم الرعاية النفسية



شارك المركز الوطني للتأهيل، بصفته راعياً بلاتينياً، في المؤتمر الأول للطب النفسي الاستشاري، الذي تنظمه كليفلاند كلينك أبوظبي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية المتخصصة وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات في مجالي الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتعكس رعاية المركز للمؤتمر التزامه بدعم المبادرات والفعاليات العلمية المتخصصة، وتطوير الممارسات العلاجية من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين المختصين في القطاع الصحي، وتشجيع تبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة في مجال الرعاية النفسية.

وجاءت مشاركة المركز في المؤتمر من خلال محاضرة قدمها الدكتور محمد طشطوش، رئيس قسم الصيدلة في المركز الوطني للتأهيل، بعنوان «الخدمات الصيدلانية ذات القيمة المضافة: ما بعد صرف الأدوية – الأتمتة وتحسين العلاج الدوائي والرعاية النفسية المتكاملة»، استعرض خلالها الدور المتطور للخدمات الصيدلانية في دعم الرعاية النفسية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة وأنظمة الأتمتة في تعزيز سلامة الأدوية وتحسين كفاءة العمليات العلاجية وضمان استمرارية الرعاية.

وقال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: «تمثل مشاركتنا في هذا المؤتمر امتداداً لدور المركز في دعم تطوير منظومة متكاملة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقوم على المعرفة العلمية والشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات التخصصية».