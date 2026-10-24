سعيد الطاير: مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية تتطلب تضافر الجهود



كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، رعاة وشركاء الدورة الثامنة والعشرين من معرض «ويتيكس»، والدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تقديراً لدعمهم ومساهماتهم في نجاح الحدثين الرائدين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته الكريمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ورؤيته الاستشرافية، التي رسّخت مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستدامة والابتكار، ووجهة رائدة لصناعة مستقبل الاقتصاد الأخضر، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، على دعمه المتواصل لجهودنا في هذا المجال، وتفضله بافتتاح فعاليات معرض «ويتيكس»، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر».

وأضاف معالي الطاير: «تتطلب مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية تضافر الجهود، وتكامل الأدوار، وبناء شراكات فاعلة تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومراكز البحث والابتكار. ومن هذا المنطلق رسخ معرض «ويتيكس»، على مدى 28 عاماً، مكانته منصة عالمية رائدة، تجمع أبرز الجهات والمؤسسات والشركات والمستثمرين وصنّاع القرار، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار التي تدعم التنمية المستدامة، كما تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دورها في تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل الاقتصاد الأخضر، ودعم صياغة التوجهات والسياسات التي تسرّع التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة ومرونة وشمولاً».

وتابع معالي الطاير: «لقد تحقق ما وصل إليه «ويتيكس» والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر من مكانة وإنجازات، بفضل دعمكم وثقتكم وشراكاتكم المتواصلة. ونعتز بهذه الشراكات التي تمثل ركيزة أساسية لمواصلة التطور، وتوسيع آفاق التعاون، وتعزيز الأثر الإيجابي الذي نسعى جميعاً إلى تحقيقه. في الختام أتقدم إليكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير على دعمكم ومساهماتكم القيّمة، آملاً أن تستمر شراكاتنا المثمرة لدعم الابتكار، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لنا ولأجيالنا القادمة».

وأكد الرعاة والشركاء أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات التي تدعم الابتكار، وتسرّع تطبيق الحلول المستدامة على نطاق أوسع.