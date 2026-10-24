«إيدك دبي» ضيف شرف المؤتمر الدولي والأفريقي الـ 24 لطب الأسنان بمراكش



يشارك مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» بصفته ضيف شرف الدورة الـ 24 من المؤتمر الدولي والأفريقي لطب الأسنان الذي تنظمه الجمعية المغربية للوقاية من أمراض الفم والأسنان (AMPBD)، وتستضيفه مدينة مراكش المغربية، تحت شعار: «طب الأسنان الحديث في خدمة المريض».

تأتي مشاركة «إيدك دبي» في هذا الحدث الدولي والأفريقي تأكيداً على الدور المتنامي الذي تقوم به دبي في بناء منصات عالمية تجمع الخبرات والكفاءات والمؤسسات والشركات المتخصصة في قطاع طب الأسنان، وأهمية تعزيز العلاقات الإماراتية - المغربية، وتوسيع مجالات التعاون مع الأسواق الأفريقية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، ودعم الابتكار، واستكشاف فرص الأعمال والشراكات في قطاع يشهد تطورات متسارعة على المستويين العلمي والتقني.

يجمع المؤتمر، نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين والممارسين من مختلف الدول، ضمن برنامج علمي ومهني متكامل يتضمن 21 محاضرة رئيسية، و16 ورشة عمل تطبيقية، إلى جانب تقديم أكثر من 280 بحثاً علمياً ليوفر منصة متخصصة لتبادل أحدث المعارف والخبرات وتعزيز التواصل بين مجتمع طب الأسنان في المغرب وأفريقيا ونظرائه حول العالم.

وقال السفير البروفيسور عبد السلام المدني، رئيس «إيدك دبي»، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان (GSDA)، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: إن اختيار «إيدك دبي» ضيف شرف للمؤتمر الدولي والأفريقي للجمعية المغربية للوقاية من أمراض الفم والأسنان يأتي انعكاساً للثقة المتنامية بالدور الذي رسخته دبي مركزاً عالمياً يجمع منظومة طب الأسنان حول المعرفة والابتكار والأعمال، ويجسد في الوقت ذاته عمق العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، وما تتيحه هذه العلاقات من آفاق رحبة للتعاون مع الأسواق الأفريقية.