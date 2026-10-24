شرطة دبي تستهدف توسيع الذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتها وعملياتها



أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، حرص شرطة دبي على تسريع التحول الرقمي والتوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية والإدارية، بما يرفع كفاءة الأداء، ويطوّر الخدمات، ويدعم اتخاذ القرار، مشددًا على أهمية تحويل التقنيات الحديثة إلى تطبيقات عملية تحقق نتائج ملموسة في جودة العمل وتجربة المتعاملين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة مستجدات المشاريع والمبادرات الرقمية وخطط العمل المستقبلية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة.

واستعرض المجلس نسب الإنجاز في تنفيذ القرارات والتوصيات، وخطط عمل رؤساء المحاور، وأولويات المشاريع الرقمية، وناقش سيناريوهات استمرارية الأعمال وجاهزية الأنظمة والإجراءات لضمان استدامة الخدمات والعمليات الحيوية في مختلف الظروف.

واطلع المجلس على خطة التحول الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وما تتضمنه من توظيف للتقنيات الحديثة والتحليلات المتقدمة في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والميدانية.

وتناول التوجهات الحكومية للانتقال إلى منظومة القنوات الرقمية المشتركة، من خلال تقديم الخدمات عبر منصات مترابطة وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهّل الوصول إلى الخدمات ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين.

وناقش المجلس مستهدفات التوسع في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic AI، في ضوء التوجه الحكومي نحو تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين إلى نماذج تعتمد على هذه التقنيات.

وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل أهمية تكامل جهود الإدارات العامة لتسريع تبني الحلول الذكية، وتعزيز الاستفادة منها في أتمتة الإجراءات، وتبسيط رحلة المتعامل، وتحسين دقة تحليل البيانات، بما يدعم كفاءة العمل وجاهزية شرطة دبي للمستقبل.

وأشار إلى دور مجلس التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في توحيد الجهود ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتوجيه الاستفادة من التقنيات المتقدمة لخدمة الأولويات الشرطية والإدارية، بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو خدمات رقمية متكاملة واستباقية، ويعزز ريادة شرطة دبي في الابتكار الأمني.