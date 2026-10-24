طقس الغد صحو نهاراً رطب ليلاً مع توقعات بسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شمالاً وشرقاً يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب.

وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:24 والمد الثاني عند الساعة 00:42 والجزرالأول عند الساعة 18:36 والجزر الثاني عند الساعة 06:23.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:11 والمد الثاني عند الساعة 21:41 والجزر الأول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 03:14.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 26 80 25

دبي 34 26 85 25

الشارقة 35 25 85 25

عجمان 35 26 85 30

أم القيوين 35 25 85 30

رأس الخيمة 35 24 85 25

الفجيرة 33 26 80 40

العين 36 25 75 25

ليوا 37 24 85 25

الرويس 37 28 80 25

السلع 36 26 75 20

دلما 35 24 75 40

طنب الكبرى/ الصغرى 35 26 75 40

أبو موسى 35 27 75 40