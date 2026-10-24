انطلاق عملية التصويت في انتخابات البرلمان الإماراتي للطفل



أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة انطلاق مرحلة التصويت في انتخابات البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني، ولمدة أسبوع، وذلك في إطار استكمال إجراءات تشكيل البرلمان، وتعزيز مشاركة الأطفال في الحياة البرلمانية، وترسيخ قيم المسؤولية والحوار والتعبير عن الرأي.

تأتي هذه المرحلة عقب استكمال المقابلات الشخصية للمترشحين، التي عُقدت خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، وشهدت تقييم قدراتهم ومهاراتهم في التواصل والحوار والقيادة، ومدى اهتمامهم بقضايا الطفولة واستعدادهم للمشاركة الفاعلة في أعمال البرلمان، تمهيداً لخوض المرحلة الانتخابية وفق الإجراءات المعتمدة.وأوضح المجلس أن التصويت متاح للأطفال الإماراتيين من سن 6 أعوام إلى ما دون 18 عاماً، حيث يحق لكل طفل مؤهل الإدلاء بصوت واحد لاختيار أحد المترشحين عن الإمارة التي يتبع لها وفق خلاصة القيد، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لانتخابات البرلمان الإماراتي للطفل، خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري.

وأكد المجلس حرصه على ضمان سرية التصويت وحرية الأطفال في اختيار ممثليهم دون ضغوط أو تأثير في قراراتهم، بما يعزز استقلالية آرائهم، ويتيح لهم ممارسة تجربة انتخابية آمنة وعادلة، تقوم على احترام إرادة الطفل وحقه في المشاركة والاختيار.

وأشار المجلس إلى أن تنظيم العملية الانتخابية يستند إلى مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، من خلال توفير بيئة تضمن حماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم وسلامتهم النفسية والرقمية، والمحافظة على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويشجعهم على المشاركة الإيجابية.

وفي هذا الإطار وضع المجلس ضوابط منظمة للحملات الانتخابية، تشمل تحديد الوسائل المسموح بها للتعريف بالمترشحين من خلال ملفاتهم الانتخابية المنشورة على الموقع الرسمي، وإتاحة التعريف الشفهي بالمترشحين وأفكارهم في البيئة المدرسية وفق الموافقات المعتمدة، إلى جانب السماح بمشاركة رابط الملف الانتخابي عبر تطبيق واتساب باستخدام الصيغة الموحدة المعتمدة، دون إضافة أي مواد أو رسائل دعائية أخرى.

وشدد المجلس على حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للدعاية الانتخابية خارج الاستثناءات المعتمدة، أو الاستعانة بالإعلانات المدفوعة والمؤثرين، أو تقديم الهدايا والمزايا مقابل التصويت، فضلاً عن منع الممارسات التي تنطوي على الإساءة أو التنمر أو نشر المعلومات المضللة أو التأثير غير المشروع في حرية الناخبين، مؤكداً أن المخالفات تخضع للمراجعة من قبل اللجنة المنظمة، واتخاذ الإجراءات المقررة وفق الضوابط المعتمدة، والتي قد تصل إلى استبعاد المترشح من الانتخابات.

ونوه المجلس بأهمية دور أولياء الأمور في دعم مشاركة أبنائهم وتوعيتهم بضوابط العملية الانتخابية، مع احترام استقلالية اختياراتهم، وعدم ممارسة أي ضغوط أو توجيه يؤثر في قراراتهم، بما يضمن أن تكون المشاركة الانتخابية تجربة تربوية إيجابية، تعزز وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم.

يهدف (البرلمان الإماراتي للطفل) إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم، والمشاركة في مناقشة القضايا التي تهمهم ضمن إطار مؤسسي منظم، وتنمية مهارات الحوار والتفكير لديهم، وترسيخ وعيهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن هذه التجربة الانتخابية تمثل محطة مهمة في مسيرة تمكين الأطفال، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، مشيراً إلى أن إتاحة الفرصة لهم لاختيار ممثليهم تسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة واحترام الرأي الآخر، وتعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الانتخابات عقب انتهاء فترة التصويت، واستكمال إجراءات الفرز والتحقق والاعتماد، وفق الآليات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال إجراءات تشكيل البرلمان الإماراتي للطفل.

ودعا المجلس الأطفال الإماراتيين المؤهلين إلى المشاركة في التصويت خلال الفترة المحددة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الإماراتي للطفل: (www.ecp.gov.ae).