سلطان بن أحمد يشهد العروض التقييمية لمركز ربع قرن للموسيقى



شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، العروض التقييمية لمركز ربع قرن للموسيقى، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وذلك في مقر المركز بضاحية مغيدر.

وتفضل سموه بتكريم منتسبات الباليه، تقديراً لجهودهن واجتهادهن، مشيداً سموه بالعروض التي قُدمت والمواهب التي صُقلت من خلال المركز، ما يعكس اهتمام «ربع قرن» برعاية المواهب الناشئة وتشجيعها على مواصلة التميز والإبداع.

وتهدف العروض التقييمية إلى إبراز تطور المهارات الفنية والموسيقية للمنتسبين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على الأداء أمام الجمهور، ضمن تجربة تجمع بين التقييم الفني والتطبيق العملي، وتسهم في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وشارك منتسبو المركز من خلال مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية والموسيقية، شملت الباليه، والعزف على البيانو والتشيلو، بالإضافة إلى الكمان والعود والناي والقانون والغيتار والآلات الهوائية والإيقاع الغربي، والغناء العربي والغربي، إلى جانب تقديم عروض لمشاريع موسيقية أُنجزت باستخدام الحاسوب.

وأتاحت العروض التقييمية فرصة للمنتسبين لاستعراض مواهبهم ومهاراتهم أمام الجمهور، وتجسيد ما اكتسبوه من معارف وخبرات خلال مسيرتهم التعليمية، بإشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين، حيث استُهل عرض اليوم الأول بمقطوعة موسيقية استخدم فيها آلات العود، والقانون، والإيقاع، فيما شهد افتتاح اليوم الثاني لوحة فنية من أداء أطفال مركز ربع قرن في الباليه، في مشهد عكس تنوع الاختصاصات الموسيقية التي يحتضنها المركز وتكامل توجهاته الأسلوبية والفنية.