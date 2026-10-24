أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الاحتفاء يوم الخميس المقبل بأكثر من 40 مليون طالب شاركوا في "تحدي القراءة العربي"، مؤكداً مواصلة دعم القراءة ورسالتها في بناء العقول ونهضة الأمم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نحتفي الخميس القادم بإذن الله بأكثر من 40 مليون طالب من 160 ألف مدرسة حول العالم شاركوا معنا في أكبر مسابقة دولية للقراءة ..تحدي القراءة العربي".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "ستبقى القراءة أنبل رسالة من السماء .. وأجمل رياضة للعقل .. وأسرع طريقة لنهضة الأمم والشعوب … وسنبقى داعمين لها ومحافظين على رسالتها بإذن الله".