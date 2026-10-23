رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يستقبل شخبوط بن نهيان





استقبل فخامة فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وذلك خلال زيارة معاليه إلى العاصمة كينشاسا.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.