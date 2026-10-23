نهيان بن مبارك: تمكين الأفراد من إيصال أصواتهم محور أساسي لتحقيق الأهداف الوطنية للإمارات



أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تشجع كل إنسان على أن يكون صوته مسموعاً، وأن يسهم في خدمة المجتمع، مشدداً على أن تمكين الأفراد من تحقيق كامل إمكاناتهم والمشاركة في النجاح المشترك يمثل محوراً أساسياً في تحقيق الأهداف الوطنية.



جاء ذلك خلال حضوره ورعايته حفل إطلاق الإصدار الأول من كتاب المستشارة التنفيذية وخبيرة استراتيجيات السمعة المؤسسية ربى زيدان، الذي يحمل عنوان «What Your Voice Is Costing You - ما يكلّفك إياه صوتك»، في غاليري سلوى زيدان بفندق ميلينيوم الروضة بأبوظبي، بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وطارق منيمنة، سفير لبنان لدى الدولة.



وفي مستهل كلمته، رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالضيوف والمؤلفة ووالدتها الفنانة سلوى زيدان، معتبراً إطلاق الكتاب مناسبة مبهجة تتيح الاحتفاء بإنجازات مؤلفته التي سخرت سنوات خبرتها ومعرفتها لتقديم دروس تتناول حقائق إنسانية مشتركة وتحمل رسالة تمكين تتجاوز الحدود.



تدريب



وأوضح معاليه أن المؤلفة عاشت في عالمين متمايزين؛ حيث تلقت تدريباً صوتياً في المعهد الموسيقي، وقدمت عروضاً مسرحية وشاركت في البث الإذاعي المباشر، ما علمها أبعاد الصوت والعاطفة والحضور، في حين أمضت عقوداً في قاعات مجالس الإدارة لتقديم المشورة للقادة، ما أكسبها مهارات الاستراتيجية والمصداقية والإقناع، ليأتي هذا الكتاب جامعاً بين تلك المعارف والخبرات.



وبيّن معاليه أن الكتاب يطرح سؤالاً عميقاً في مضمونه حول ما يحدث عندما يختلف ما نقصد إيصاله عما يسمعه العالم بالفعل، ويدعو للتأمل في المسافة بين ما نعتزم التعبير عنه وما يتلقاه الآخرون.



واستخلص معاليه ثلاثة دروس رئيسية من الكتاب؛ أولها «الشجاعة»، مصححاً الافتراض الخاطئ بأن أصحاب الخبرة لا يشعرون بالتوتر، مشيراً إلى أهمية الإعداد والممارسة للتحدث بفاعلية؛ وثانيها «الثقة بالنفس»، المبنية على أدلة مستمدة من إنجازات الحياة والمشكلات التي تم تجاوزها بنجاح؛ وثالثها «معرفة الإنسان بقصته الشخصية»، داعياً الأفراد إلى إيلاء أنفسهم ذات التفكير والاهتمام الذي توليه المؤسسات لإعداد رسائلها، من خلال فهم قيمهم ونقاط قوتهم.



وأكد أن الكتاب لا يطلب من الناس رفع أصواتهم أو تقمص شخصيات أخرى، بل يحفزهم على التعبير عن ذواتهم باكتمال، وضمان وصول أفكارهم للآخرين بوضوح وصدق، موجهاً شكره وتهنئته للمؤلفة على هذا الإنجاز المؤثر.



ووجّه معاليه تحية تقدير للفنانة سلوى زيدان على رعايتها للحس الإبداعي لدى ابنتها، مشيداً بأعمالها الفنية وكرمها في فتح أبواب الغاليري للفنانين والمفكرين، وأكد أنها تجسد تقاليد التجديد الفني والثقافي والرغبة في خدمة المجتمع، وهي القيم التي تميز الحياة والتقدم في دولة الإمارات.



وشكر معاليه فريق الغاليري، وريكاردو كرم وباسل دلول على مقدمتيهما للكتاب وما تضمنتاه من رؤى متأنية.



جهود



ونوّه معاليه، تزامناً مع عام الأسرة، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة والاحتفاء بنجاحاتها، معتبراً الأمسية إحدى ثمار تلك الجهود عبر امرأة مبدعة حوّلت خبرتها إلى كتاب تقدمه للعالم، واختتم كلمته بتمني النجاح للمؤلفة وكتابها، وأن تصل دروسه إلى كل مكان يستحق فيه صوت إنسان أن يُسمع.



دلالة



من جهتها، اعتبرت المؤلفة ربى زيدان أن إطلاق كتابها من أبوظبي يحمل دلالة خاصة؛ كونها المدينة التي نشأت فيها وشكلت ملامح مسيرتها.



ويستند الكتاب إلى خبرة تفوق ثلاثين عاماً، ويرتكز على إطار «S.H.I.A.N.E»، وهي منهجية طورتها المؤلفة من عملها مع كبار التنفيذيين تتكون من ستة أبعاد: الاستشعار، التسخير، التمحيص، المواءمة، السرد، والتعبير.



وأوضحت زيدان أن الكتاب، الذي يجمع بين العلوم السلوكية وفن السرد والخبرة المهنية، يعالج غياب الانسجام بين حقيقة الإنسان والطريقة التي يقدم بها نفسه، مشيرة إلى أن برامج التدريب التقليدية تكتفي بمعالجة الجوانب الظاهرة دون الوصول لجذور المشكلة.



وقالت: صوتك ليس مجرد طريقة كلامك، بل هو البنية التحتية التي تعبّر من خلالها عن قيمتك، وحين لا يعمل بكامل طاقته، تهدر نفوذاً وتفوّت فرصاً.



وفي الإطار ذاته، أشار الإعلامي ريكاردو كرم في مقدمته للكتاب إلى أن المؤلفة عاشت على ضفتي المعادلة بين انضباط قاعات الشركات وحرية خشبة المسرح، لتدرك أن الصوت ليس مجرد صوت، بل يدور حول أن يُسمع المرء.



بينما أكد باسل دلول، رئيس مجلس إدارة مجموعة «NOOR Group»، أن صوت الإنسان يمثل بنية تحتية يصل عبرها كل ما يبنيه الفرد إلى العالم، معتبراً الكتاب تقييماً هندسياً دقيقاً لقناة التواصل، وعبّرت الفنانة سلوى زيدان بدورها عن فخرها بابنتها التي تحدثت بشجاعة منذ طفولتها، مؤكدة أن الكتاب هو الثمرة الحتمية لمسيرتها.



وتتمتع ربى زيدان، مؤسسة «كومزغورو» والمتحدثة في «TEDx»، بخبرة واسعة في الاتصال وتطوير القيادات، وتلقت تدريباً موسيقياً أكاديمياً.



شهد حفل الإطلاق إتاحة نسخ موقعة للحضور، في حين سيُطرح الإصدار الإنجليزي عالمياً في 28 أكتوبر 2026 عبر أمازون والمتاجر الإلكترونية بنسخ ورقية وإلكترونية وصوتية، على أن تصدر النسخة العربية خلال عام 2027.