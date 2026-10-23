ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان





اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، والتي كان قد بدأها سموّه تلبيةً لدعوة من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وكان في وداع سموّه لدى مغادرته مطار أثينا الدولي معالي سبيريدون أدونيس جورجياديس، وزير الصحة في جمهورية اليونان.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره لجمهورية اليونان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية اليونان وشعبها دوام التقدم والرقي والازدهار.