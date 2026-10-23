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عبدالله بن زايد يؤكد تضامن الإمارات الكامل مع الأردن

  • سموه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني
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وام

 أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أدان خلاله بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت اليوم داخل كنيسة حمود في محافظة الكرك الأردنية.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في أعقاب هذا الاعتداء الإرهابي الغادر، ودعمها لجميع القرارات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها والزائرين.

كما أعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.