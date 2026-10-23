بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تطلق جسراً جوياً جديداً لإغاثة أهالي غزة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تطلق دبي الإنسانية جسراً جوياً جديداً لدعم جهود إغاثة أهالي غزة، حيث وصلت أولى رحلاته إلى مطار مدينة العريش المصرية، محمّلة بمستلزمات ضرورية استعداداً لمواجهة برودة فصل الشتاء بما في ذلك أغطية شتوية حرارية لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ويشمل الجسر الجوي تسيير عدة رحلات على متن طائرات من طراز "سي-130" تابعة لجناح الطيران الملكي بدبي، بحمولة تبلغ نحو 9 أطنان مترية من المواد الإغاثية لكل رحلة، ومن المقرر تسيير ثلاث رحلات إضافية على الأقل خلال الأيام المقبلة.