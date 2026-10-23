أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لنخبة من سفرائنا ورؤساء بعثاتنا بمنحهم وسام زايد الثاني ووسام الاستقلال من الطبقة الأولى، تقدير مستحق لعطائهم وجهودهم المتميزة في خدمة الوطن وتعزيز شراكاته الدولية.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لنخبة من سفرائنا ورؤساء بعثاتنا بمنحهم وسام زايد الثاني ووسام الاستقلال من الطبقة الأولى، تقدير مستحق لعطائهم وجهودهم المتميزة في خدمة الوطن وتعزيز شراكاته الدولية. ونشيد بالدور المحوري لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجهوده المتواصلة في تطوير دبلوماسيتنا وتعزيز فاعليتها وحضورها الدولي".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "نفخر بما تحققه الدبلوماسية الإماراتية من إنجازات سياسية واقتصادية، وبكوادرها المخلصة التي تترجم رؤية قيادتنا إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح الوطن وتعزز مكانته. مبارك للمكرّمين، والتقدير موصول لجميع العاملين في سلكنا الدبلوماسي".