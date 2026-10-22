شرطة الشارقة تفوز بجائزة القائد صاحب الرؤية

حصد الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، جائزة «القائد صاحب الرؤية في الموارد البشرية الحكومية في القطاع العام والحكومي»، ضمن جوائز مجلس التعاون الخليجي للموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب؛ تقديراً لجهوده في تطوير رأس المال البشري وإعداد القيادات الواعدة، وترسيخ منظومة عمل تستثمر في الكفاءات البشرية لتعزيز الأداء الأمني ورفع الجاهزية المستقبلية.

وكرم الدكتور طيب كمالي، رئيس المجلس الاستشاري لقمة وجوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب بدول مجلس التعاون الخليجي، الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وتسلم الجائزة نيابةً عن العميد أحمد عبيد السبوسي، نائب مدير إدارة رأس المال البشري.

ويعكس هذا التتويج حرص شرطة الشارقة على تطبيق أفضل الممارسات في تنمية الموارد البشرية، وتمكين منتسبي القيادة من تطوير قدراتهم، وزيادة فرص التأهيل والتقدم الوظيفي، ضمن بيئة محفزة على الابتكار ترتبط فيها كفاءات الكوادر بالأولويات الاستراتيجية للقيادة.

وشملت جهود شرطة الشارقة في هذا المجال تحديد المهارات المستقبلية، وتطوير منظومة المزايا الوظيفية وتحسين أوضاع المنتسبين، وترقية الكفاءات الموهوبة، ودعم برامج إعداد القيادات والتعاقب الوظيفي، إلى جانب تطوير برامج الماجستير والدكتوراه بأكاديمية علوم الشرطة، وتعزيز الشراكات ومختبرات الابتكار وحوكمة الأداء؛ بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لتلبية متطلبات العمل الشرطي المستقبلية.