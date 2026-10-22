"صُنّاع محتوى دبي" يواصل أسبوعه الثاني بجلسات متخصصة في التسويق السياحي وصناعة محتوى السفر

قدّم برنامج "صُنّاع محتوى دبي" في نسخته السياحية والاقتصادية، ضمن فعاليات اليومين الأول والثاني من أسبوعه الثاني، مجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي ركزت على التسويق العالمي للوجهات، وصناعة محتوى السفر، وفهم سلوك الجمهور على المنصات الرقمية.

وجاءت جلسات الأسبوع الثاني استكمالاً لأهداف البرنامج في تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في السرد القصصي، وإنتاج المحتوى المرئي، وفهم سلوك الجمهور على المنصات الرقمية، بما يسهم في إعداد صُنّاع محتوى قادرين على إنتاج محتوى سياحي واقتصادي نوعي يعكس مكانة دبي وقطاعاتها الحيوية، ويواكب متطلبات المنصات الحديثة.

وشهد البرنامج جلسة بعنوان "حلّق بمحتواك.. فنون التسويق العالمي للوجهات"، قدمها بطرس بطرس، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة طيران الإمارات، سلطت الضوء على الخبرات العالمية للشركة في بناء الهوية السياحية والتسويق لدبي بوصفها وجهة سياحية عالمية، وتناولت الجلسة كيفية تحويل تجربة السفر والضيافة إلى قصص ملهمة، ودور المحتوى في تعزيز ارتباط الجمهور حول العالم بدبي، إضافة إلى معايير التعاون والشراكة بين الناقلات الوطنية وصُنّاع المحتوى.

كما شهد البرنامج ورشة بعنوان "الـ Vlog السياحي: كيف تروي قصة مدينة في فيديو؟"، قدمتها منصة "يوتيوب"، وركزت على تطوير مهارات المشاركين في تحويل الجولات السياحية والتغطيات الميدانية إلى قصص بصرية جذابة، من خلال التخطيط للمحتوى وبناء التسلسل القصصي، ودمج التعليق الصوتي بالمشاهد المصورة، إلى جانب التعرف إلى أساليب إنتاج مقاطع سياحية متكاملة تنقل تجربة السفر وتعكس خصوصية الوجهات وروح المدينة.

وفي ورشة بعنوان "الـ Reels: أدوات صناعة الترند على انستغرام"، تعرّف المشاركون إلى آليات عمل خوارزميات "Reels" وأدوات إنتاج المقاطع القصيرة، وكيفية توظيف الاتجاهات الرقمية والمؤثرات الصوتية والقوالب الإبداعية في تقديم محتوى سياحي جذاب، إلى جانب استراتيجيات النشر وتحليل الأداء، بما يمكّنهم من تطوير محتوى يتناسب مع اهتمامات الجمهور وطبيعة التفاعل على المنصة.

وتستكمل الجلسات المقبلة من البرنامج محاور الأسبوع الثاني بورش تطبيقية متخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإبداعي، وأدوات الإنتاج الرقمي الحديثة، بما يعزز قدرات المشاركين على تطبيق أساليب السرد المبتكرة في رواية قصة دبي السياحية والاقتصادية، وإبراز مقوماتها وتجاربها المتنوعة من خلال محتوى رقمي نوعي يصل إلى جمهور عالمي.