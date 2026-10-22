دبي جاهزة لموسم الأمطار بخطط تشغيلية استباقية

فرق ميدانية متخصصة ومعدات متقدمة وبرامج عمل مرنة



عادل المرزوقي: حصر شامل لمواقع تجمع المياه بناءً على المواسم السابقة



خطط وحلول تحسين لزيادة كفاءة تصريف مياه الأمطار



صيانة دورية للشبكات والمصارف وتجهيز محطات المعالجة لتعزيز كفاءة العمليات





مع اقتراب موسم الأمطار، أكدت بلدية دبي جاهزيتها لهذا الموسم بمنظومة عمل مرنة واستباقية تشمل برامج تشغيلية وفنية، وعمليات صيانة وتنظيف لشبكات ومصارف تصريف مياه الأمطار، وتجهيز محطات معالجة الصرف الصحي، إلى جانب تأكيد استعداد الفرق الميدانية والمعدات والأنظمة التشغيلية، لدعم سرعة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع أي تجمعات محتملة للمياه.



وتأتي الاستعدادات الموسمية للبلدية في إطار خطط فنية وتشغيلية متكاملة، تشمل؛ فحص البنية التحتية وصيانتها، وتجهيز المعدات والآليات المتخصصة حسب كل موقع، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية المعنية والشركاء من القطاع الخاص، لضمان مرونة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع المتغيرات خلال الموسم المطري.



وعلى أساس احترازي، فعّلت بلدية دبي منظومة طوارئ متكاملة تعمل على مدار الساعة، تضم نحو 675 كادر متخصص، مدعومين بنحو 1,100 من المعدات والآليات، للتعامل مع أي احتمال لتجمعات المياه، والاستجابة للبلاغات، إضافةً إلى التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لدعم عمليات سحب ونقل المياه إذا ما كان هناك حاجة لذلك.



كفاءة التصريف



وجهزت بلدية دبي 10 بحيرات تجميعية مؤقتة في عدد من المناطق الحيوية، لاستيعاب مياه الأمطار في حال هطول الأمطار الغزيرة، لتخفيف الضغط على الشبكات الرئيسة. ووضعت محطات معالجة الصرف الصحي خطط تشغيل مرنة، تتضمن تجهيزات لوجستية عالية القدرة ومعدات طوارئ لتحويل المياه إلى بحيرات التصريف عند الحاجة.



وفي إطار استعداداتها، كثّفت البلدية أعمال الفحص والصيانة الوقائية لشبكات تصريف مياه الأمطار، بما في ذلك تنظيف المصافي الداخلية، والخطوط الانحدارية، والتأكد من جاهزية عناصر الشبكة وكفاءتها التشغيلية. كما تتابع تنظيف أكثر من 70 ألف فتحة تصريف في مختلف أنحاء المدينة، إضافةً إلى التنسيق مع المطورين العقاريين والمناطق الحرة لضمان أعلى مستويات الجاهزية قبل وأثناء موسم الأمطار.



سلامة المجتمع أولوية



وأكَّد المهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ورئيس فريق تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي، أن السلامة العامة تبقى في مقدمة أولويات بلدية دبي، ومحور رئيس ضمن خططها واستعداداتها وجاهزيتها للاستجابة والتعامل مع المواقف الطارئة وتقلبات الحالة الجوية.



وقال المرزوقي: "وضعت بلدية دبي منظومة استباقية متكاملة للاستجابة للموسم المطري، تجمع بين الكوادر المتخصصة، والبنية التحتية المتطورة، والمعدات والآليات المتقدمة التي تعزز القدرة التشغيلية. هدفنا الارتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية لمنظومة تصريف مياه الأمطار والاستجابة بفاعلية لها، وتعزيز جاهزية فرقنا للتعامل مع بلاغات وتجمعات مياه الأمطار بسرعة وعلى أفضل وجه ممكن".



وأشار المرزوقي إلى أن بلدية دبي أجرت حصرًا شاملًا لجميع مواقع تجمع مياه الأمطار بناءً على المواسم السابقة، بهدف وضع خطط وحلول تحسين لزيادة كفاءة تصريف مياه الأمطار، ورفع جاهزية الفرق وتعزيز سرعة التعامل مع أي بلاغات ذات صلة.



تنسيق على مدار الساعة



وقد عزز مركز التحكُّم والسيطرة في بلدية دبي جاهزيته لمتابعة البلاغات وتطورات الحالة الجوية، من خلال التأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزية فرق العمل، وتفعيل التنسيق المتواصل مع القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة للدفاع المدني، ومركز دبي للمرونة، تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي لضمان الاستجابة الموحدة والسريعة.



وتعتمد بلدية دبي على أنظمة رصد وتنبؤ متقدمة، ومواقع إلكترونية متخصصة لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتعامل معها بشكل استباقي. كما استفادت البلدية من تحليل البلاغات السابقة وتحديد المناطق الأكثر تأثرًا أثناء هطول الأمطار لتحديث الخطة المطرية، مع زيادة الكوادر الفنية والإشرافية.



سيناريوهات استباقية



وتشمل الاستعدادات كذلك تنفيذ تمارين محاكاة واقعية للظروف الجوية، وتدريبات ميدانية للفرق المتخصصة، بما يعزز قدرتها على التعامل مع حالات الأمطار الغزيرة والسيول، ويرفع كفاءتها في تنفيذ إجراءات الاستجابة وفق الخطط المعتمدة. كما جهزت البلدية المواقع الحيوية بأدوات ومعدات الطوارئ وتجهيزات السلامة.



استعدادات وقائية



وفي إطار جهودها للاستعدادات المرتبطة بالحفاظ على الصحة العامة خلال موسم الأمطار، نفذت بلدية دبي برامج المسح الحشري للمواقع المحتملة لتكاثر البعوض، ووزعت 237 مصيدة البعوض للرصد الاستباقي تبعًا لقراءات المسح، إلى جانب 170 جهاز رش يدوي، و121 جهاز تضبيب حراري، و13 آلية لاختبار العينات.

ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتوخّي الحيطة والحذر خلال فترات التقلبات الجوية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، والتأكد من تنظيف وكفاءة مصارف الأمطار في المنازل والمباني السكنية، وكفاءة أنظمة تصريف مياه الأمطار الداخلية في المباني التي تحوي سراديب، وخاصة صمامات عدم الارتداد. كما دعت الجمهور للإبلاغ الفوري عن أي تجمعات للمياه أو حالات طارئة عبر مركز اتصال بلدية دبي على الرقم: (800900) أو من خلال تطبيق "واتساب"، مع ضرورة متابعة التنبيهات والنشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.