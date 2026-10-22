جامعة دبي تحتفي بتخريج 366 طالباً



كرم معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي، خريجي الدفعة الـ23 من طلبة جامعة دبي دفعة «عام الصمود»، الذين بلغ عددهم 366 خريجاً وخريجة، حصلوا على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات، ومنهم 193 في برامج البكالوريوس و166 في برامج الماجستير و7 في برنامج الدكتوراه، ومنهم 272 من المواطنين و94 من الجنسيات المختلفة من المقيمين.

وخلال حفل التكريم الذي نظمته الجامعة على مسرح «لابيرل» بمدينة الحبتور في دبي، تحت الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رحب معاليه بالحضور وأعضاء مجلس الأمناء وأسرة وضيوف الجامعة، وهنأ الخريجين والخريجات بنجاحهم في الحصول على درجاتهم العلمية، داعياً إياهم إلى أن يكونوا خير ممثلين لجامعتهم، ومثالاً للإخلاص في العمل والانفتاح على العالم، والارتباط مع المجتمع والعمل على خدمته.

بدأت مراسم الحفل بدخول الخريجين إلى مسرح لابيرل وعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات وتقديم عرض فني من مسرح لابيرل.

حضر الحفل معالي مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، والدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة، وعدد من كبار المسئولين وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والخريجين والخريجات وعدد كبير من أولياء أمور وأسر الطلبة.

وألقى الدكتور عيسى البستكي كلمة الجامعة قال فيها: يسعدني ويشرفني أن أقف بينكم اليوم في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، لنحتفي بتخرج «دفعة الصمود» من جامعة دبي؛ دفعة يحمل اسمها رسالة عميقة في العزيمة والثبات والإصرار على بلوغ الغايات.

وأشار إلى أن الصمود ليس مجرد اسم نطلقه على هذه الدفعة، بل قيمة تتجلى في مواصلة السعي، والتمسك بالأمل، وتحويل التحديات إلى فرص للتعلم والنمو، وطالب الخريجين بأن يجعلوا من اسم دفعتهم عهداً يرافقهم في كل خطوة، وألا يتوقفوا عن التعلم، وأن يمدوا يد العون لمن يحتاج إليهم.