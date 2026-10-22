«محمد بن راشد للإسكان» تحصد ذهبية وبرونزية «جوائز الخليج للاستدامة 2026»



حصدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان جائزتين ضمن «جوائز الخليج للاستدامة 2026»، إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في الاستدامة على مستوى المنطقة، التي أقيمت في فندق بالازو فيرساتشي في دبي خلال الشهر الجاري.

إذ نالت الجائزة الذهبية في فئة «أفضل ابتكار في التقنيات المستدامة» عن مشروع الخوانيج 1050، والجائزة البرونزية في فئة «أفضل إدارة للمخاطر» عن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، في تقدير إقليمي يجمع بين تميز مشاريعها الإسكانية وتطور ممارساتها المؤسسية.

ويبرز الفوز بالجائزتين تكامل جهود المؤسسة في تطوير مشاريع إسكانية ترتكز على الابتكار والاستدامة، وتعزيز منظومة العمل الداعمة لتنفيذها بكفاءة ومرونة. ويعكس هذا التكامل اهتمام المؤسسة بترسيخ الاستدامة في مشاريعها وعملياتها، وربطها بإدارة المخاطر والجاهزية المؤسسية، بما يدعم استمرارية الأعمال وكفاءة اتخاذ القرار.

ويمثل حصول مشروع الخوانيج 1050 على الجائزة الذهبية تقديراً لتوجه المؤسسة نحو توظيف الابتكار في التقنيات المستدامة ضمن مشاريعها الإسكانية، بما يدعم تطوير حلول تستجيب لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، ويعزز دور الاستدامة في تطوير المساكن وتحسين جودة الحياة.

ويؤكد تكريم منظومة إدارة المخاطر المؤسسية بالجائزة البرونزية أهمية تطوير الأطر والأنظمة التي تمكّن المؤسسة من تحديد المخاطر والتعامل مع المتغيرات، ودعم التخطيط واستمرارية الأعمال، بما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورفع كفاءة خدماتها ومشاريعها.

ويضيف هذا التقدير الإقليمي إلى مسيرة المؤسسة في التميز المؤسسي، ويدعم جهودها المتواصلة لتطوير ممارساتها وتعزيز التكامل بين الابتكار والاستدامة وإدارة المخاطر، بما يواكب توجهات دبي نحو التنمية المستدامة، ويسهم في توفير خدمات إسكانية تعزز جودة الحياة للمواطنين.

وتسلط «جوائز الخليج للاستدامة» الضوء على المبادرات والممارسات المتميزة في المنطقة، وتكرّم الجهات والمشاريع التي تقدم حلولاً وتجارب تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة والابتكار.