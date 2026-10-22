شرطة دبي: فرق العمل تواجه التحديات بروح إيجابية



نظم مركز جودة الحياة في شرطة دبي، فعاليات ملتقى «معاً في كل الظروف» تحت شعار «صحتك النفسية.. قوتك في كل الظروف»، والذي شهده معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء دكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء دكتور طارق محمد نور تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء دكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، واللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات.

ويهدف المُلتقى، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية خلال شهر أكتوبر، إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية وجودة الحياة في بيئة العمل الشرطي، وترسيخ مفهوم أن الاهتمام بالصحة النفسية يمثل جزءاً أساسياً من الجاهزية المهنية والقدرة على التعامل مع الضغوط والتحديات، إلى جانب تشجيع الموظفين على تبني وسائل صحية وآمنة لإدارة التوتر والتفريغ النفسي، وتعزيز ثقافة طلب الدعم النفسي المبكر.

بيئة متوازنة

ورحبت عواطف السويدي، مدير مركز جودة الحياة، بالسادة الحضور، مؤكدةً أن تنظيم مُلتقى «معاً في كل الظروف» يعكس التزام شرطة دبي ببناء بيئة عمل أكثر وعياً وتوازناً واستدامة، تضع الإنسان في قلب منظومة التطوير المؤسسي. وقالت «إن الصحة النفسية لم تعد مفهوماً مسانداً أو جانباً هامشياً في بيئات العمل، بل أصبحت ركيزة رئيسية في تعزيز الجاهزية، ورفع جودة الأداء، وتمكين الموظف من التعامل مع المتغيرات بثقة ومرونة.

وأكدت أن شرطة دبي تؤمن بأن الموظف هو محور التطوير، وأن بناء بيئة عمل متوازنة وآمنة وداعمة ينعكس مباشرة على جودة الأداء المؤسسي، وعلى قدرة فرق العمل على مواجهة التحديات بروح إيجابية ومرنة، منوهة بأن المُلتقى يقدم تجربة عملية وتفاعلية، تفتح مساحة للحوار، والتجربة، والتعلم، والتعرف إلى خدمات الدعم النفسي والاستشاري، بما يعزز ثقافة طلب المساندة في الوقت المناسب، ويؤكد أن الاهتمام بالصحة النفسية هو علامة وعي وقوة ومسؤولية.

بحث الاحتياجات

وهدف المُلتقى إلى تقديم رسائل الصحة النفسية بأسلوب عملي وتفاعلي بعيداً عن الأساليب التقليدية، وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز جودة الحياة، والتعريف بالخدمات النفسية والاستشارية التي يقدمها مركز جودة الحياة، ومن ضمنها خط الاستشارات السرية «أنت أولاً»، فضلاً عن قياس تفاعل الموظفين واحتياجاتهم النفسية عبر المحطات والاستبيانات المصاحبة للفعالية.

ورش صحية

وضم المُلتقى كلمة تعريفية للدكتورة بريتجيت كودي حول الفعالية، وورشة رئيسية قدمتها الدكتورة سارة المرزوقي بعنوان «معاً في كل الظروف»، إضافة إلى مسابقة تفاعلية وسحب على الجائزة الكبرى. كما ضم المُلتقى عدداً من المحطات التفاعلية المصممة لتعزيز مهارات نفسية وسلوكية محددة، من بينها محطة «رفيقك.. لصحة أفضل» التي تقدم تجربة تفاعلية مع الكلاب البوليسية K9 لتحسين المزاج وتقليل التوتر، ومحطة «مساحة هدوء افتراضية» باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، ومحطة «نبض جودة الحياة» لربط النوم والتعافي والإجهاد والنشاط البدني، ومحطة «مزايا»، وخدمات شرطة دبي، إلى جانب محطات «أنت أولاً»، و«مسعفك النفسي قريب»، و«التحدي».

وأثنى اللواء دكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة على الملتقى، ووجه بعمل منظومة متكاملة للدعم النفسي والجاهزية الذهنية للموظفين بالتعاون مع الشركاء وقام بتكريم عدد من الإدارات الفعالة، وهي الإدارة العامة للموارد البشرية، ومركز أنظمة الطائرات المسيرة، وإدارة أمن المتفجرات، وإدارة مركز القيادة والسيطرة 999، ومركز شرطة جبل علي، إضافة إلى تكريم 3 من المسعفين النفسيين المتميزين والفاعلين، تقديراً لإنجازاتهم ومساهماتهم في إداراتهم وفق تقارير الإنجاز المقدمة.