مركز شرطة نايف يستمع لآراء المتعاملين



نظمت الإدارة العامة لمراكز الشرطة مُمثلة في مركز شرطة نايف مبادرة «صوت المتعامل»، في منطقة اختصاص المركز.

والتقى العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف، بحضور رؤساء الأقسام، مع المتعاملين في المركز بهدف مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، والإجابة عن استفساراتهم.

التواصل المباشر

وقال العميد عمر عاشور، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.

وقدم العميد عمر عاشور شرحاً حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدمة للجمهور في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الشرطية الذكية «SPS»، إضافة إلى مركز الاتصال 901.

وأوضح العميد عمر عاشور أن شرطة دبي قامت بإطلاق مؤشر السعادة عن الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وذلك بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة بشكل يومي، فقد بات المتعامل يستطيع إعطاء انطباعاته بكل شفافية عن مستوى سعادته.

وفي الختام، استمع العميد عمر عاشور والمسؤولون في مركز شرطة نايف إلى آراء واستفسارات المتعاملين حول عدة مواضيع، مشيراً إلى أن عقد اللقاءات مع المتعاملين ستكون مستمرة للنظر في احتياجاتهم وملاحظاتهم.