2500 كتاب برايل و10 آلاف محتوى صوتي في مكتبة محمد بن راشد



كشف علي التميمي، مدير إدارة مكتبة محمد بن راشد، أن المكتبة توفر أكثر من 2500 كتاب مطبوع بطريقة برايل باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب أكثر من 10 آلاف محتوى صوتي، فيما تضم منظومتها الرقمية أكثر من 1.3 مليار مصدر معرفي بأكثر من 90 لغة، مشيراً إلى أن المكتبة استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر منذ افتتاحها، بما يعكس جهودها في إتاحة المعرفة لمختلف فئات المجتمع.

وجاء ذلك خلال مشاركة مكتبة محمد بن راشد للمرة الأولى بصفتها شريكاً استراتيجياً في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استعرضت المكتبة خدماتها المعرفية والثقافية المخصصة لأصحاب الهمم.

وأوضح التميمي أن المكتبة تتيح للمستفيدين الوصول إلى مصادر المعرفة إلكترونياً عبر خدمات متنوعة، تشمل مبادرة «عالم بلغتك» ومنصة (Libby)، بما يوفر خيارات مرنة للقراءة والتعلم، ويتيح الاستفادة من المحتوى المعرفي بوسائل تتناسب مع احتياجات المستخدمين واهتماماتهم.

وأشار إلى أن المكتبة حرصت على تهيئة مرافقها وفق متطلبات «كود دبي للبيئة المؤهلة»، من خلال توفير ممرات ومنحدرات مخصصة، ولوحات إرشادية بطريقة برايل، وتجهيزات للسلامة والطوارئ، إلى جانب أجهزة وتقنيات مساعدة للمكفوفين وضعاف البصر وطابعة برايل، بما يسهم في تسهيل تنقلهم واستخدامهم للمرافق والخدمات باستقلالية.

وأضاف أن حصول المكتبة على اعتماد «جهة صديقة لذوي التوحد» يأتي في إطار اهتمامها بتوفير بيئة ثقافية تراعي الاحتياجات الحسية والمعرفية المختلفة، وتدعم مشاركة أصحاب الهمم في الأنشطة الثقافية والمجتمعية.

وفي إطار مشاركتها في المعرض، قدمت المكتبة تجربة تفاعلية تتيح للزوار طباعة أسمائهم بطريقة برايل، إلى جانب عروض تعريفية بآليات التسجيل في عضوية أصحاب الهمم والاستفادة من الخدمات المتاحة لهم، فضلاً عن توزيع كتب مختارة ضمن مبادرة «عالم يقرأ»، بهدف تشجيع القراءة وتوسيع المشاركة في الحياة الثقافية والمعرفية.