تعاون بين "اينوك" وبلدية دبي لإنتاج ديزل حيوي من زيوت الطهي

شهد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك"، توقيع مجموعة "اينوك، اتفاقية مع بلدية دبي لاستكشاف فرص التعاون في مجال الوقود البديل والأنظف، مع التركيز على جمع زيوت الطهي المستعملة والاستفادة منها في إنتاج وقود الديزل الحيوي.

وتهدف الشراكة إلى دعم الاقتصاد الدائري في دبي من خلال الربط بين المخلفات من زيوت الطهي بطرق مسؤولة وإنتاج وقود الديزل الحيوي محلياً، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في الإمارة.



وبموجب الشراكة، ستبحث "اينوك" وبلدية دبي سبل تطوير منظومة لجمع زيوت الطهي المستعملة من المطاعم والمنشآت التجارية والمنازل في مختلف أنحاء دبي، وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي في مصنع المجموعة بجبل علي وستتولى بلدية دبي التنسيق والإشراف بما يدعم جمع هذه الزيوت والاستفادة منها والحد من التخلص غير السليم منها، فيما ستسهم "اينوك" بخبراتها في إنتاج الوقود وتوريده.



مشاركة



وقّع الاتفاقية علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة في مجموعة "اينوك"، والمهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، وذلك على هامش مشاركة المجموعة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026".



ويدعم هذا التعاون جهود دبي لتعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري. فمن خلال الاستفادة من زيوت الطهي المستعملة كمادة أولية لإنتاج وقود الديزل الحيوي محلياً، تهدف الشراكة إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية للموارد وتشجيع ممارسات أكثر استدامة في الاستهلاك والتخلص من المخلفات، بما ينسجم مع أهداف سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.



احتياجات



وقال علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة في مجموعة "اينوك": تتطلب تلبية احتياجات دولة الإمارات المستقبلية من الطاقة توسيع نطاق توفير أنواع وقود بديلة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ويسهم تحويل المخلفات من زيوت الطهي إلى وقود الديزل الحيوي في تحقيق هذين الهدفين، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومن خلال الجمع بين خبرات بلدية دبي في إدارة المخلفات وقدرات "اينوك" في إنتاج الوقود، نسعى إلى ربط جمع زيوت الطهي المستعملة والاستفادة منها بتوفير الوقود البديل.



وأضاف: تعكس هذه الشراكة التزامنا بتطوير حلول للطاقة تدعم أولويات الاستدامة في دبي، وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية والبيئية طويلة الأمد لدولة الإمارات.



جهود



بدوره، قال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: تُمثل شراكتنا مع اينوك، خطوة متقدمة داعمة لجهودنا في تعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات والمخلفات، وترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري، من خلال إعادة التدوير، وتحويل الموارد المستهلكة إلى قيمة مضافة تدعم استدامة مستقبل قطاع الطاقة، ويأتي استغلال زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي أقل بصمة كربونية نموذجاً للحلول المبتكرة في مجال تطوير بدائل طاقة مستدامة، والحدّ من الأثر البيئي للمخلفات، بحيث تدعم توجهات دبي نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسهم في بناء منظومة أكثر استدامة لإدارة الموارد، بما يحافظ على البيئة ويدعم جودة الحياة، ويعزز مكانة دبي مدينة رائدة في تبني الحلول المستدامة والاقتصاد الدائري على المدى الطويل.



ومن شأن منظومة الجمع المقترحة أن تربط مباشرةً بين زيوت الطهي المستعملة التي يتم جمعها في أنحاء دبي وقدرات "اينوك" لإنتاج وقود الديزل الحيوي في جبل علي، بما يوفّر مساراً محلياً للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى مورد للطاقة.



وكانت "اينوك" قد طرحت وقود "بيوديزل 5" في سوق دولة الإمارات عام 2017، ووسّعت منذ ذلك الحين محفظتها من وقود الديزل الحيوي لتلبية احتياجات عملائها في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والإنشاءات. كما استثمرت المجموعة في تطوير قدراتها المحلية لإنتاج وقود الديزل الحيوي في جبل علي، دعماً لتوسيع استخدام الوقود البديل.