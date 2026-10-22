حمدان بن محمد ناعياً خليفة المهيري: قدم الكثير من العطاء لوطنه ومجتمعه

نعى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اللواء خليفة بن ظاعن المهيري، أحد رجالات دبي المخلصين الذين قدموا الكثير من العطاء لوطنهم ومجتمعهم.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"رحم الله اللواء خليفة بن ظاعن المهيري، أحد رجالات دبي المخلصين الذين قدموا الكثير من العطاء لوطنهم ومجتمعهم… كان رحمه الله ضمن أوائل الشباب المنتسبين لشرطة دبي بعد تأسيسها، وتولى العديد من المهام والمناصب على مدى عقود من العمل الشرطي… واستمر عطاؤه بعد تقاعده، من خلال دعم مجموعة من المشاريع الخيرية والتعليمية والمجتمعية".