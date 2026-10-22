تعاون بين "أبوظبي للخلايا الجذعية" و"ميلتيني" الألمانية لتطوير علاجات CAR-T محلياً

وقع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وشركة "ميلتيني بيوميديسين" الألمانية المتخصصة في تطوير العلاجات الخلوية المتقدمة، اتفاقية تعاون لتعزيز تطوير وتصنيع العلاجات بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـ"CAR-T" في دولة الإمارات، وإنشاء أول مركز إقليمي لإتاحة هذا النوع من العلاج المطور محلياً، إلى جانب استكشاف إمكانات توسيع استخداماته لعلاج أمراض خطيرة تتجاوز الأورام.

وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها أمس على هامش قمة مستقبل الصحة 2026 في أبوظبي، إلى الاستفادة من قدرات المركز في تطوير العلاجات الخلوية المتقدمة وتصنيعها محلياً، والخبرات العلمية والفنية لشركة "ميلتيني"، بما يدعم توفير خيارات علاجية للمرضى المؤهلين داخل الدولة، ويحد من حاجتهم إلى السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

وبموجب الاتفاقية، سيسهم المركز بقدراته المحلية في تطوير العلاجات الخلوية وتصنيعها، فيما تقدم الشركة الدعم العلمي والفني في مجال تقنيات النواقل الفيروسية الخاصة بها ومستقبلات المستضدات الخيمرية المضادة لـ"CD19"، بما يدعم مواصلة تطوير علاجات "CAR-T" في الدولة واستكشاف تطبيقاتها المحتملة في مجالات علاجية جديدة.

ويعتمد العلاج بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً "CAR-T" على استخلاص الخلايا المناعية من المريض وتعديلها وراثياً لتعزيز قدرتها على التعرّف إلى الخلايا المستهدفة واستهدافها، وقد أثبت فعاليته في علاج أنواع معينة من سرطانات الدم، فيما تتواصل الأبحاث السريرية لاستكشاف إمكاناته في علاج أمراض أخرى، بما فيها أمراض المناعة الذاتية.

وكان مركز أبوظبي للخلايا الجذعية قد أنشأ منصة محلية لتطوير علاجات "CAR-T" وتقديمها، تشمل جمع الخلايا المناعية ومعالجتها وتعديلها وراثياً وتصنيعها وفق معايير ممارسات التصنيع الجيد، كما استخدم هذه العلاجات في علاج أمراض المناعة الذاتية، بما فيها الذئبة الحمراء.

وقال الدكتور أنطونيو ألفونسو بينكومو هيرنانديز، الرئيس التنفيذي للشؤون العلمية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، إن المركز بنى قدرات متكاملة تشمل مختلف مراحل تطوير وتصنيع علاجات "CAR-T"، ويعمل على توسيع نطاق هذه القدرات داخل الدولة وتحويل المعرفة العلمية إلى فوائد ملموسة للمرضى.

وأضاف أن التعاون مع شركة "ميلتيني" يدعم تطوير العلاجات الخلوية المتقدمة وتصنيعها محلياً، إلى جانب استكشاف تطبيقات هذه التقنيات خارج نطاق استخداماتها الحالية.

من جانبه، قال وويليم يان بلوك، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتنظيم العالميين والعمليات التجارية في أوروبا والأسواق الدولية لدى "ميلتيني بيوميديسين"، إن التعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية يهدف إلى تطوير قدرات دولة الإمارات في مجال علاجات "CAR-T"، والاستفادة من الخبرات العلمية والسريرية والتصنيعية لاستكشاف استخدامات هذه التقنيات في علاج مجموعة أوسع من الأمراض الخطيرة، مشيراً إلى أهمية توظيف الابتكار العلمي والتطورات في مجال العلاج الخلوي لتطوير خيارات علاجية مستقبلية للمرضى.