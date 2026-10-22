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بحضور حمدان بن محمد.. «مبادرات محمد بن راشد العالمية» تخصص 150 مليون درهم لدعم العمل الخيري والإنساني في الإمارات

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البيان

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد العالمية» عن تخصيص مبلغ 150 مليون درهم لدعم جهات وهيئات ومؤسسات خيرية وإنسانية في دولة الإمارات،.

جاء الإعلان خلال 11 اتفاقية شراكة وقعتها المؤسسة مع كل من عملية "الفارس الشهم 3"، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبنك الإمارات للطعام، وجمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة الجليلة، وجمعية الفجيرة الخيرية، ومؤسسة نور دبي، والمدرسة الرقمية.