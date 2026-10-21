عبدالله بن زايد يبحث تطورات المنطقة مع وزراء خارجية العراق وإيطاليا ونيجيريا







بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، آخر المستجدات الإقليمية والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.



كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يدعم أولوياتهما التنموية وتطلعاتهما إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.



وبحث سموه خلال اتصال هاتفي مع بيانكا أودوميجو أوجوكو وزيرة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يعود بالنماء والازدهار الاقتصادي على شعبيهما.

كما بحث الجانبان مجمل المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.