«صحة أبوظبي» تبرم اتفاقيات تعاون لتطوير القطاع الطبي

بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي اتفاقيات مع كل من شركة «إيزومورفيك لابز»، وشركة «ووب»، وكليفلاند كلينك أبوظبي، وأسترازينيكا.

وتهدف الاتفاقية بين دائرة الصحة - أبوظبي وشركة «إيزومورفيك لابز» إلى التعاون في مجال البحوث المتعلقة باكتشاف الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستكشاف سبل الانتقال من مرحلة البحوث ما قبل السريرية إلى التجارب السريرية.

وقعت الاتفاقية الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وماكس جادربيرغ، رئيس شركة «إيزومورفيك لابز» خلال فعاليات قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، إن الذكاء الاصطناعي يدفع اليوم نحو تحوّل نوعي في مجال الاكتشاف الدوائي، إذ لا يقتصر هذا التحوّل على تحفيز وتيرة تطوير الأدوية فحسب، بل يمكّن أيضاً من استهداف الأمراض بدقة أكبر من أي وقت مضى.

من جانبه قال ماكس جادربيرغ، إن «إيزومورفيك لابز» تعمل على وضع تصور جديد لعملية اكتشاف الأدوية برمتها، انطلاقاً من المبادئ العلمية الأساسية، وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

تعاون بحثي

وأعلنت دائرة الصحة - أبوظبي وشركة «ووب» عن اتفاقية تعاون بحثي استراتيجي لاستكشاف دور البيانات الصحية، التي تُجمع بصورة مستمرة في تعزيز الصحة الوقائية.

وقعت الاتفاقية الدكتورة نورة خميس الغيثي، وويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ووب»، خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي.

ويشمل التعاون تنفيذ برنامج بحثي على مراحل يركز على صحة القلب والشرايين والأيض، ويستكشف دور التقنيات القابلة للارتداء في مساعدة الأفراد على فهم مؤشراتهم الصحية بصورة أفضل، وتمكينهم من اتخاذ قرارات صحية أكثر استنارة واتباع نهج استباقي للحفاظ على صحتهم.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري: «من خلال شراكتنا مع شركة «ووب»، سنعزز قدرتنا على استكشاف سبل الاستفادة من البيانات التي توفرها التقنيات القابلة للارتداء، وتحويلها إلى إرشادات صحية عملية ومخصصة، بما يساعد الأفراد على فهم حالتهم الصحية بصورة أفضل، وتبنّي تغييرات سلوكية مستدامة، تسهم في الارتقاء بصحتهم».

من جهته قال ويل أحمد، إن هذه الشراكة تمثل محطة بارزة في مسيرة تعاون شركة «ووب» مع أبوظبي، لافتاً إلى أن الشركة بدأت أعمالها في دولة الإمارات عام 2016، ومنذ ذلك الحين وضع مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين ثقتهم في ووب، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المتعلقة بالصحة والأداء البدني.

علوم الحياة

كما أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي وكليفلاند كلينك أبوظبي وأسترازينيكا، تعاوناً جديداً، يرسّخ مكانة أبوظبي وجهة رئيسية ضمن شبكة أسترازينيكا العالمية للتجارب السريرية، ومركزاً عالمياً لبحوث علوم الحياة، بالاستفادة من منظومتها الصحية الذكية وبنيتها التحتية البحثية المتقدمة، وبيئتها التنظيمية الداعمة.

وقعت الاتفاقية الدكتورة نورة خميس الغيثي، وجورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي، والسير باسكال سوريو، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا.

ويتضمن التعاون بحث إجراء ما يصل إلى 30 تجربة سريرية في أبوظبي بحلول عام 2030 ضمن محفظة أسترازينيكا للمستحضرات الدوائية الحيوية، مع التركيز على أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، التي تُعدّ من أبرز مسببات الوفيات في دولة الإمارات.

ويتوقع أن يسهم التعاون في استقطاب استثمارات تُقدّر بنحو 180 مليون درهم «50 مليون دولار» في بحوث علوم الحياة في أبوظبي بحلول عام 2030.