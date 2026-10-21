إشادة أمريكية بتطور القطاع الصحي في الإمارات



أكدت الدكتورة كارين سميث، المديرة الطبية التنفيذية للخدمات العالمية بمستشفى الأطفال الوطني في واشنطن، أن دولة الإمارات تشهد تطوراً متسارعاً في قطاع الرعاية الصحية، ولا سيما في مجالات الابتكار والطب الدقيق، مشيرة إلى التعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي في مجال الفحص الجيني لحديثي الولادة، ومع مستشفى الجليلة للأطفال بدبي في التدريب التمريضي وتحسين جودة الرعاية ومراقبة مرضى القلب عن بعد.

وقالت سميث، خلال مشاركتها في قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، إن الإمارات تشهد وتيرة سريعة في تطور القطاع الصحي وتتبنى تطبيقات متقدمة في الابتكار والطب الدقيق، لافتة إلى التعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي في إجراء فحص شامل للإكسوم الجيني لحديثي الولادة، بما يساعد على تحديد بعض الحالات المرضية المحتملة، ويدعم التدخل المبكر وتوفير الرعاية الوقائية المناسبة.

وأضافت أن علاقة مستشفى الأطفال الوطني بالمؤسسات الصحية في الإمارات تمتد لأكثر من 30 عاماً، وشملت التعاون مع مستشفيات وجهات حكومية مختلفة، موضحة أن العمل مع مستشفى الجليلة للأطفال في دبي يركز على تدريب الكوادر التمريضية وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يعزز قدراتها على تقديم العلاج للأطفال داخل الدولة.