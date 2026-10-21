‏«ميرال» و«قطارات الاتحاد» تعززان خيارات التنقل إلى جزيرة ياس



أبرمت «ميرال»، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، شراكة استراتيجية مع «قطارات الاتحاد»، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، بهدف تعزيز الربط بين محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي التابعة لقطارات الاتحاد وجزيرة ياس.

جاءت هذه الخطوة بموجب مذكرة تفاهم وقعها الجانبان بهدف ربط محطة قطار الركاب في أبوظبي بشبكة حافلات «ياس إكسبرس» في جزيرة ياس، وتوفير خيارات نقل مخصصة تسهل تنقل الركاب من وإلى المحطة وتربطها مباشرة بجزيرة ياس.

وتسهم مذكرة التفاهم في توفير خيارات تنقل أكثر سهولة وراحة بين شبكة قطارات الركاب الوطنية وجزيرة ياس، حيث سيتمكن ركاب القطار عند وصولهم إلى محطة مدينة محمد بن زايد من استخدام حافلات «ياس إكسبرس» مجاناً للتوجه إلى مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية في الجزيرة، بما فيها «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي».

وقالت ليزا غوسويل، نائب الرئيس الأول للمبيعات في شركة «ميرال ديستنيشنز» إن جزيرة ياس تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة تستقطب الضيوف من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها، الأمر الذي يجعل سهولة الوصول إليها والتنقل بين معالمها إحدى الأولويات الرئيسية، مشيرة إلى أن الشراكة مع «قطارات الاتحاد» تعد خطوة مهمة لتطوير تجربة سفر أكثر تكاملاً، بحيث تربط رحلات القطارات بشبكة حافلات «ياس إكسبرس» لتسهيل وصول الضيوف إلى الوجهة وتنقلهم فيها.

من جانبها قالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والدعم في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، إنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة نقل متكاملة ومترابطة، نحرص على أن تكون قطارات الركاب خياراً عملياً ومريحاً للتنقل في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنه من خلال الشراكة مع ميرال، سيتمكن الركاب الواصلون إلى محطة قطارات الاتحاد في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي من استكمال رحلتهم بسهولة إلى جزيرة ياس ووجهاتها وتجاربها المتنوعة.