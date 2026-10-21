محمد بن زايد: سنغافورة تجربة تنموية متميزة والإمارات حريصة على تبادل الخبرات معها

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حرص الإمارات على تعزيز الشراكة الشاملة مع سنغافورة، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية، بما فيها الاستثمار والتعاون الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا والتعليم.

وقال سموّه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": «خلال لقائنا اليوم في أبوظبي، بحثت ومعالي لورانس وونغ رئيس وزراء سنغافورة فرص تعزيز الشراكة الشاملة بين بلدينا، والعمل على توسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية بما في ذلك الاستثمار والتعاون الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا والتعليم، كما تبادلنا وجهات النظر حول القضايا المشتركة وسبل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. سنغافورة تجربة تنموية متميزة والإمارات حريصة على تبادل الخبرات معها في هذا المجال بما يعزز الازدهار المشترك للبلدين».