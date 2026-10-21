عمار النعيمي يبحث وسفير ماليزيا سبل تعزيز العلاقات



استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين، سفير ماليزيا لدى الدولة.



ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالسفير والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع ماليزيا في مختلف المجالات إلى جانب تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، عبّر سفير ماليزيا عن بالغ شكره لسمو ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات، وعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والنهضة التنموية التي تشهدها إمارة عجمان.



حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من كبار المسؤولين.