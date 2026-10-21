إطلاق مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»، خلال لقاء تعريفي نظمته في فندق سوفيتيل دبي ذا أوبليسك، بمشاركة 53 مشاركاً من 47 جهة في إمارة دبي، وذلك بهدف ترسيخ نهج تشاركي يعزز دور الجهات في تفعيل المبادرات المرتبطة بتجربة الموظف، والارتقاء بجودة بيئة العمل.

يرتكز المشروع على خمسة محاور رئيسية تشمل الرفاه البدني، والرفاه النفسي، والرفاه الاجتماعي، والرفاه المالي، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وتتكامل هذه المحاور لتشكّل منظومة شاملة لرفاه الموظف، تعكس توجه الدائرة نحو تلبية احتياجاته عبر مختلف مراحل مسيرته المهنية.

شهد اللقاء تنظيم جلستين تعريفيتين بمشاركة ممثلي الجهات المنضمة إلى المشروع وألقى أحمد عبدالله السويدي، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية بالدائرة، الكلمة الافتتاحية والتي أكد خلالها أن مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي» يمثل خطوة عملية نحو تطوير بيئات العمل الحكومية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يضطلع به ممثلو الجهات باعتبارهم الأقرب إلى زملائهم والأقدر على نقل آرائهم والتحديات التي تواجههم في بيئات العمل.

ودعا ممثلي الجهات إلى توظيف خبراتهم وملاحظاتهم في تطوير حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للموظفين، وتعزيز مشاركتهم في مؤشر رفاه موظفي حكومة دبي ومبادرات الثقافة المالية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن نجاح المشروع يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، وتحويل مخرجات الحوار والتفاعل مع الموظفين إلى تحسينات عملية يلمسون أثرها في تجربتهم الوظيفية.

من جانبها، أكدت سعادة إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي يمثل توجهاً استراتيجياً لتعزيز جاهزية منظومة الموارد البشرية الحكومية، انطلاقاً من أهمية تمكين الموظفين والارتقاء بتجربتهم الوظيفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.

وقالت إن بناء بيئة عمل حكومية متميزة لا يقتصر على تطوير السياسات والأنظمة، بل يتطلب فهماً أعمق لاحتياجات الموظفين وتطلعاتهم، وتوفير منظومة تدعم رفاههم وتحفز قدراتهم على العطاء والابتكار، مشيرة إلى أنه من خلال مشروع تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي، يتم العمل على ترسيخ نهج مؤسسي يضع الموظف في صميم عملية التطوير، ويربط بين جودة تجربته الوظيفية وكفاءة الأداء الحكومي واستدامته.

تضمن اللقاء استعراض الرؤية الاستراتيجية لمشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي» وإطاره العام، إلى جانب التعريف بمؤشر رفاه موظفي حكومة دبي، الذي يدعم قياس مستويات الرفاه الوظيفي وتحديد مجالات التحسين، بما يسهم في توجيه المبادرات وفق معطيات واحتياجات فعلية.

وجرى استعراض مبادرة الرفاه المالي وخطة إطلاقها وتعزيز مشاركة الموظفين فيها، إلى جانب مناقشة مسؤوليات ممثلي الجهات في دعم تبني المبادرات الجديدة، والمراحل المقبلة لتنفيذ المشروع والمستهدفات المرتبطة به.

وشملت الجلستان نقاشات تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الآراء وطرح الاستفسارات، بما يعزز جاهزيتهم للاضطلاع بأدوارهم والتنسيق مع فرق العمل المعنية داخل الجهات المشاركة.