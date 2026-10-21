محمد الشرقي يؤكد أهمية الارتقاء بخدمات المتعاملين



التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق برنامج المتسوق السري لحكومة الفجيرة، برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، رئيس برنامج المتسوق السري.

اطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير البرنامج لعام 2025، وأبرز نتائجه ومؤشرات تقييم مستوى الخدمات المقدمة في الجهات الحكومية بالإمارة، إلى جانب الملاحظات المرصودة وفرص التحسين التي تدعم تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية البرنامج في دعم جهود تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يواكب تطلعات الإمارة في التميز والجودة.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير أداء المؤسسات الحكومية والارتقاء بمستوى خدماتها، بما ينسجم مع مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة.