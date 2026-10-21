سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية عربياً

شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، حفل تكريم الفائزين بالدورة الـ23 لجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، وذلك في قاعة ابن النفيس بجامعة الشارقة.

وكرّم سموه الفائزتين بالجائزة في فئة العلوم الإدارية، وهما: الدكتورة ريم محمد السيد عبدالرحمن الهاشمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفائزة بالمركز الأول عن أطروحتها بعنوان «تسرب الطلبة الجامعيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: النظريات والعوامل والتنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير»، والدكتورة صفية عبيد محمد راشد المزروعي من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفائزة بالمركز الثاني عن أطروحتها بعنوان «السلوك الابتكاري في القطاع الحكومي ومدى تأثير الخصائص الوظيفية الاجتماعية ودور القيادة في دعم الابتكار». والأطروحتان مجازتان من جامعة الشارقة.

وفي فئة العلوم المالية، كرّم سموه الفائزة بالمركز الأول، الدكتورة رحاب رجائي أحمد التابعي عسيلي من جمهورية مصر العربية، عن أطروحتها بعنوان «دراسة آليات التأثير ومسارات التحول منخفض الكربون في قطاع الكهرباء في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر»، المجازة من جامعة بكين للتكنولوجيا في الصين، والفائز بالمركز الثاني، الدكتور الحسن قطب عبدالرحمن رضوان من جمهورية مصر العربية، عن أطروحته بعنوان «محددات وآثار جودة وكمية ممارسات الإفصاح الإلكتروني عن المسؤولية الاجتماعية للشركات: أدلة من أكبر البنوك الإسلامية وغير الإسلامية (التجارية) العالمية»، المجازة من جامعة بارثينوبي في إيطاليا.

وتفضّل سمو رئيس جامعة الشارقة بتكريم الراعي الفضي للجائزة، مصرف الشارقة الإسلامي، والتقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ولجنتها العلمية.

وكان الحفل قد استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة، كلمة قدّم فيها الشكر والامتنان إلى سمو رئيس جامعة الشارقة على رعايته الكريمة للحفل ودعمه المتواصل للبحث العلمي، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تجسّد إيمان سموه بدور الجامعات في صناعة المعرفة التي تستند إليها قرارات التنمية.

وشهد الحفل عرضاً مرئياً لمسيرة الجائزة، كما قدّم الباحثون الفائزون عروضاً تلخّص أطروحاتهم، وصولاً إلى أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها كل دراسة، كما قدّموا شكرهم وامتنانهم إلى سمو رئيس جامعة الشارقة وإدارة الجائزة.