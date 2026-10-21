الحرس الوطني ينضم عضواً كاملاً إلى منظمة "فياب" الدولية

اعتمدت المنظمة الدولية لقوات الدرك والشرطة ذات الصفة العسكرية "فياب" (FIEP)، الحرس الوطني الإماراتي عضواً كاملاً في المنظمة، وذلك خلال أعمال قمتها المنعقدة في جمهورية الأرجنتين، بمشاركة قادة وممثلي القوات الأعضاء، وذلك في إنجاز جديد يعزز الحضور الإماراتي في منظومة التعاون الأمني الدولي.

وترأس سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، وفد الدولة المشارك في أعمال القمة، التي شهدت اعتماد العضوية الكاملة للحرس الوطني، تتويجاً لعام من المشاركة الفاعلة والتعاون المؤسسي، وتجسيداً للثقة الدولية بكفاءة المؤسسات الأمنية والعسكرية الإماراتية وقدراتها المتقدمة.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة الرفيعة التي رسختها دولة الإمارات على الساحة الدولية، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، ونهجها القائم على بناء مؤسسات وطنية متطورة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والإسهام الفاعل في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، في كلمة ألقاها أمام القمة، أن انضمام الحرس الوطني الإماراتي عضواً كاملاً إلى منظمة "فياب" يمثل محطة استراتيجية في مسيرته المؤسسية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الدولية والتعاون الأمني متعدد الأطراف.

وقال إن هذا الإنجاز يعكس ما تحظى به دولة الإمارات من مكانة دولية مرموقة، وما تتمتع به مؤسساتها الأمنية والعسكرية من كفاءة وجاهزية وقدرات متقدمة، بفضل الدعم الكبير والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي جعلت من الأمن والاستقرار ركيزتين أساسيتين لمسيرة التنمية والازدهار.

وأضاف أن العضوية الكاملة تأتي تتويجاً لعام من المشاركة الفاعلة للحرس الوطني في أعمال المنظمة واجتماعاتها وورشها المتخصصة، وتعزيز علاقاته المهنية مع القوات النظيرة في الدول الأعضاء، بما أرسى قاعدة متينة للانتقال إلى مستوى أوسع من التعاون والتكامل المؤسسي.

وشدد سعادته على أن هذه العضوية لا تمثل مجرد إنجاز مؤسسي، بل مسؤولية جديدة والتزاماً بمشاركة فاعلة ومؤثرة في دعم أهداف المنظمة، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير منظومات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز الجاهزية والاستجابة المشتركة للتحديات الأمنية المتغيرة.

وأكد قائد الحرس الوطني أن التحديات الأمنية المعاصرة، بما تتسم به من تعقيد وتداخل وتجاوز للحدود الوطنية، تتطلب شراكات دولية فاعلة وتنسيقاً مستمراً وتكاملاً في الجهود والقدرات، مشيراً إلى حرص الحرس الوطني الإماراتي على أن يكون شريكاً موثوقاً ومؤثراً في دعم التعاون الأمني الدولي، والمساهمة في تطوير آلياته وتعزيز فاعليته.

وشهدت القمة توقيع إعلان مشترك لقادة القوات الأعضاء، أكد أهمية تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، والارتقاء بمنظومات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية المستجدة والتحديات العابرة للحدود، بما يدعم جاهزية القوات الأعضاء وقدرتها على الاستجابة الفاعلة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ويشكل انضمام الحرس الوطني الإماراتي عضواً كاملاً إلى منظمة "فياب" خطوة نوعية في مسيرة تطوير علاقاته الدولية، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكات المهنية والتعاون المؤسسي مع القوات النظيرة، بما يعزز قدراته العملياتية والتدريبية، ويرسخ دوره الوطني في صون أمن دولة الإمارات واستقرارها وحماية مكتسباتها.