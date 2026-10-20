«ديوا الرقمية» تستعرض أحدث تقنياتها في «ويتيكس 2026»

تستعرض «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، أحدث حلولها ومشاريعها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، خلال مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026).

وتعرض الشركات التابعة لـ«ديوا الرقمية»، وهي شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، و«إنفرا إكس»، و«ديجيتال إكس»، عبر منصة هيئة كهرباء ومياه دبي تقنيات تشمل الحوسبة السحابية، وتحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول السمعية والبصرية، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية أكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة.

وتستعرض «مورو» منصة للذكاء الاصطناعي توفر بيئة سحابية متقدمة تمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات من تطوير تطبيقاتها ونشرها دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. وتوفر المنصة قدرات معالجة رسومية عالية الأداء، ونماذج لغوية ضخمة جاهزة وقابلة للتخصيص، ومحركات استدلال بزمن استجابة منخفض، وبيئات آمنة للتطوير والتعاون، مع إمكانية التوسع وفق الاحتياجات، بما يدعم سيادة البيانات والامتثال داخل الدولة.

كما تقدم الشركة خدمات حوسبة وتخزين سحابية عالية الأداء، مستضافة بالكامل داخل دولة الإمارات، وتدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج النشر السحابي العام والخاص والهجين. وتوفر هذه الخدمات مستويات متقدمة من الأمن والمراقبة والاستجابة للحوادث، مع الاعتماد على الطاقة المتجددة في مراكز بيانات «مورو» الخضراء.

وتشمل الحلول المعروضة منصة «IPSP» لتحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تحول أنظمة المراقبة إلى منظومات ذكية للرصد والتحليل والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي. وتتيح المنصة تأمين المحيط الخارجي، وتحليل السلوكيات، واكتشاف الأجسام، مع التكامل مع البنية التحتية الحالية لكاميرات المراقبة، بما يعزز السلامة والامتثال ويرفع الكفاءة التشغيلية.

إنترنت الأشياء والمدن الذكية

وتعرض «إنفرا إكس» حلول إنترنت الأشياء للمدن الذكية والمرافق، بما يشمل الصمامات والعدادات الذكية وتقنيات تتبع الأشخاص. وتتيح هذه الحلول مراقبة استهلاك المرافق وتتبع الأفراد في الوقت الفعلي والتحكم عن بُعد في الأصول، إلى جانب دعم الصيانة التنبؤية وتحسين اتخاذ القرار، بما يعزز موثوقية الخدمات وكفاءة إدارة الموارد والعمليات.

حلول سمعية وبصرية

وتستعرض «ديجيتال إكس» حلولاً سمعية وبصرية للمباني الذكية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وبيئات الأعمال، من خلال أنظمة مرنة قابلة للتوسع تعزز التواصل والتعاون وترفع الكفاءة التشغيلية.

وتتيح مشاركة «ديوا الرقمية» في «ويتيكس 2026» للزوار والجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والشركاء التقنيين الاطلاع على تطبيقات تجمع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، وتدعم تطوير المدن الذكية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات المستقبل.