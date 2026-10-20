"الشارقة للإنتاج الزراعي" تستعرض تجربتها في "سيال باريس 2026"

استعرضت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، أبرز ابتكاراتها في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وتجربتها في إنتاج الأغذية العضوية، وتوسيع شراكاتها الدولية؛ وذلك خلال مشاركتها في معرض سيال باريس 2026 (SIAL Paris)، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية على مستوى العالم، والمقام خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري في مركز باريس نورد فيلبانت للمعارض في فرنسا.

وانطلاقاً من رؤيتها "من الشارقة إلى العالم"، تعمل "اكتفاء" على تعزيز حضور منظومتها الغذائية العضوية المتكاملة في إمارة الشارقة على الساحة الدولية، والتعريف بإنجازاتها عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، من الزراعة والاستزراع إلى الإنتاج الحيواني والتصنيع والمعالجة والتعبئة والتوزيع، بما يعكس تكامل المنظومة وكفاءتها، ويبرز جهود الإمارة في تطوير قطاع زراعي وحيواني مستدام يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وكفاءة استخدام الموارد لمواجهة التحديات المناخية.

وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، إن الهدف من المشاركة يتجاوز عرض تجربة الشارقة النموذجية في إنتاج الغذاء العضوي والآمن، إلى تعزيز الوعي الدولي بالإمكانات التي تمتلكها إمارة الشارقة في مجال إنتاج الأغذية المستدامة، إضافة إلى تبادل الخبرات مع روّاد القطاع على مستوى العالم، وبناء شراكات استراتيجية، واستكشاف فرص التعاون، واستعراض إنجازات الشارقة في إنتاج الألبان العضوية، والطيور الداجنة، وزراعة القمح، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير الصناعات الغذائية المبتكرة، وتبنّي الحلول المستدامة التي تُعزّز المسؤولية البيئية.

وأضاف أن معرض سيال باريس 2026، يُمثّل فرصة لتقديم إمارة الشارقة نموذجاً رائداً في إنتاج الغذاء العضوي والآمن، من خلال توظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية، وتعزيز كفاءة الإنتاج واستدامة موارده، بما يسهم في تطوير منظومة غذائية متكاملة، قادرة على مواكبة المتغيّرات المناخية، مشيراً إلى أن المشاركة تُجسّد حرص الإمارة على إبراز منتجاتها المطوّرة محلياً في الأسواق العالمية، وترسيخ حضورها مركزاً للابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي العضوي المستدام.