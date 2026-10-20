تكريم الفائزين بجوائز دبي لاستشراف المستقبل نوفمبر المقبل



أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن تكريم الفائزين بالدورة الثانية من «جوائز دبي لاستشراف المستقبل» خلال أعمال «أسبوع دبي للمستقبل» الذي يعقد تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل.

وتهدف هذه الجوائز السنوية للاحتفاء بالمبتكرين والمتميزين ورواد الاستشراف ومصممي المستقبل وأصحاب الرؤى المستقبلية والأفكار المبدعة من حول العالم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم النوعية في ثلاثة مجالات رئيسية.

وخضعت طلبات الترشيح المشاركة لعملية تقييم شاملة لاختيار 9 من بين مئات المشاريع المشاركة من حول العالم، وفي الختام سيتم اختيار 3 منها للفوز بجائزة «الريادة في استشراف المستقبل»، وجائزة «استشراف المستقبل للمجتمعات»، وجائزة «استشراف المستقبل للبيئة» خلال أعمال الأسبوع.

وتعتمد عملية تقييم المشاريع على مجموعة معايير تشمل الأصالة والابتكار، والتطبيق العملي لمنهجيات وأدوات الاستشراف، وحجم الأثر المتحقق وإمكانية توسيعه والاستفادة منه في نطاقات أوسع. وتتيح الجائزة إمكانية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع مبادئ التعاون بين الإنسان والآلة التي تتبناها مؤسسة دبي للمستقبل.

3 جوائز

تكرّم جائزة «الريادة في استشراف المستقبل» الأفراد والجهات التي ابتكرت أطر عمل ومنهجيات وأدوات نوعية أحدثت أثراً في كيفية استشراف المستقبل وفهم المتغيرات والاستعداد لها، وأسهمت في تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على استباق الفرص والتحديات وصناعة مستقبل أفضل.

أما جائزة «استشراف المستقبل للمجتمعات» فتكرّم المشاريع والمبادرات التي تحوّل الرؤى المستقبلية إلى أثر ملموس في حياة الناس، من خلال توظيف أدوات ومنهجيات استشراف المستقبل لتطوير السياسات العامة، ودعم التحوّلات المجتمعية، وتعزيز أداء المؤسسات. وهي تحتفي بالمبادرات التي تضع الإنسان في صميم عملية استشراف المستقبل وتسهم في بناء مجتمعات أكثر جاهزية واستدامة.

وتكرم جائزة «استشراف المستقبل للبيئة» المبدعين في توظيف أدوات الاستشراف في حماية البيئة وتعزيز التنوع الحيوي ودعم القدرة على التكيف مع التحديات المناخية. وتسلط الضوء على المبادرات التي تحوّل التفكير طويل الأمد إلى حلول وإجراءات عملية تسهم في صون الموارد الطبيعية وضمان مستقبل أكثر استدامة للكوكب.

تكريم المبدعين والنماذج العالمية

وقال عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تهدف جوائز دبي لاستشراف المستقبل إلى تكريم أفضل المبدعين والنماذج العالمية المتميزة في قطاعات تهم حياة الإنسان وتصمم مستقبل المجتمعات حول العالم، وتواكب توجهات المستقبل وتحولاته، وتسهم في تعزيز مرونة واستباقية وجاهزية القطاعات المجتمعية والاقتصادية والحكومية».

وتقدم جوائز دبي لاستشراف المستقبل فرصة للمشاركين لعرض مشاريعهم أمام نخبة من الخبراء والممارسين العالميين في مجال استشراف المستقبل، والاستفادة من فرص التواصل وبناء الشراكات مع منظومة مؤسسة دبي للمستقبل.

وتضمنت قائمة الفائزين بجوائز دبي لاستشراف المستقبل العام الماضي كلاً من فريق تقرير «باسيفيكا فيوتشرز» من جمهورية فيجي حول أهمية المعارف والخبرات للشعوب الأصلية في جزر المحيط الهادئ للمحافظة على مستقبلها واستدامة مواردها في فئة «الريادة في استشراف المستقبل»، وفريق مبادرة «مدينة العمر الصحي المديد» من المملكة المتحدة في فئة «استشراف المستقبل للمجتمعات»، ومبادرة حوض نهر الكونغو التي سلّطت الضوء على أهمية استشراف مستقبل التنوع الحيوي لاستدامة حوض النهر المهم لدول وسط القارة الأفريقية في فئة «استشراف المستقبل للبيئة».