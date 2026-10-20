شرطة دبي تناقش دور الذكاء الاصطناعي في التأمين والحماية



نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في إدارة المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية حول «دور الذكاء الاصطناعي في استشراف مستقبل التأمين والحماية في شرطة دبي لعام 2026»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة مُختصين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وشرطة الشارقة، ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية، ومجموعة «إيدج»، ومجلس الأبحاث المتطورة.

وشهد الجلسة الحوارية، العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، والعميد الدكتور هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعميد الدكتور منصور ناصر الرزوقي مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، والعقيد سيف الزعابي مدير إدارة أمن المنشآت الحيوية، والمقدم الدكتور شاهين داود، مدير إدارة أمن المتفجرات بالوكالة، فيما أدار الجلسة الملازم أول حميد تريم الشامسي، بحضور الضباط والمختصين.

وألقى العقيد سيف الزعابي كلمة الافتتاح، وأكد خلالها أهمية الجلسة الحوارية في بحث دور الذكاء الاصطناعي في استشراف مستقبل التأمين والحماية، مبيناً أن الجلسة ناقشت أربعة محاور رئيسة، تتمثل في «التحديات المستقبلية للأتمتة الذكية ودورها المحوري في مجال المتفجرات»، و«الأولويات المستقبلية لرفع كفاءة الفرق التخصصية»، و«التطور التقني ودوره في تعزيز مهارات الكادر البشري»، و«تصفير البيروقراطية في مجال التأمين والحماية».

وأكد المقدم شاهين داود أهمية دور الذكاء الاصطناعي في مجال التأمين والحماية، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً استراتيجياً مهماً في إدارة المخاطر والمساهمة في اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت والزمن المناسبين، مُشدداً في الوقت ذاته على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستباقية، وتحليل الوضع الحالي في مجالات الحماية والتأمين، واستشراف المستقبل.

وأكد الملازم أول حميد تريم الشامسي أن المشاركين تطرقوا في الجلسة الحوارية إلى أهمية التحول الرقمي، وأفضل التطبيقات والمسارات في مجال أمن المتفجرات، والتعلم الآلي في إدارة البلاغات وفرزها، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين القدرة على تقييم المخاطر، وجودة البيانات، وتقليل الإصابات، والمهارات الرقمية، ودمج المحاكاة الافتراضية في التدريب التخصصي، والجاهزية البدنية، وأساليب التدريب الحديثة، ومسارات العمل، وتسهيل الإجراءات، وتحسين جودة المخرجات، وتصفير البيروقراطية.

وفي نهاية الجلسة الحوارية، كرّم العقيد سيف الزعابي المشاركين من مختلف الجهات، والتُقطت الصور التذكارية.