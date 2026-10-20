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حمدان بن محمد يعلن منح جائزة دبي الأفعال لمشروع "السجادة الحمراء"

  • عن فئة المشاريع في المجال الحكومي
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البيان

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الحكومي لمشروع «السجادة الحمراء» من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومشروع تحولي يتيح للمسافرين إتمام إجراءات الدخول والخروج من المطار خلال أقل من 5 ثوانٍ في تجربة تُعد الأسرع عالمياً.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نعلن اليوم عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الحكومي لمشروع «السجادة الحمراء» من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي… مشروع تحولي يتيح للمسافرين إتمام إجراءات الدخول والخروج من المطار خلال أقل من 5 ثوانٍ في تجربة تُعد الأسرع عالمياً… تضاعفت الطاقة الاستيعابية عشر مرات، وتجاوزت نسبة سعادة المسافرين 99%".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "هذه هي فلسفة Dubai-it… أن تصنع إنجازاً استثنائياً يغيّر المألوف عبر توظيف أحدث التقنيات لتسهيل حياة الناس وصنع تجربة تسبق توقعاتهم… مبروك لفريق عمل مشروع «السجادة الحمراء».