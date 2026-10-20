انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 26 أكتوبر

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، الذي ينظمه مجمع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" التابع لمركز دبي المالي العالمي، يومي 26 و27 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

ويجمع المهرجان نخبة من صناع السياسات وقادة التكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف العوامل التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة لتطور الذكاء الاصطناعي. ويشهد المهرجان مشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، و500 مستثمر، و200 جهة عارضة.