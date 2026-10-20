قرقاش: رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج رسالة حكيمة في توقيت بالغ الأهمية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسالة حكيمة في توقيت بالغ الأهمية، وتستحق أن نتأمل معانيها ونتمسك بمضامينها.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، إلى أبناء الخليج العربي، من أجمل وأصدق ما كُتب عن منطقتنا، بما تحمله من اعتزاز بتاريخنا المشترك وإيمان بمصيرنا الواحد ومستقبلنا الواعد. ولعل من أهم ما ورد فيها تحذيره من الأجندات الضيقة والنفوس المريضة التي تسعى إلى التفريق بين أبناء الخليج، وتأكيده أن قوتنا تكمن في تقاربنا وتعاوننا وحسن إدارة اختلافاتنا. رسالة حكيمة في توقيت بالغ الأهمية، تستحق أن نتأمل معانيها ونتمسك بمضامينها. حفظ الله الخليج، وأدام عزّه ومجده وازدهاره".