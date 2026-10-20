عبدالله بن زايد يبحث مع 3 نظراء أمن واستقرار المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما.

كما بحث سموه خلال اتصال هاتفي مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، المستجدات الإقليمية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

على صعيد متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع يوهان فاديفول، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي. واستعرض سموه ويوهان فاديفول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بعلاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.